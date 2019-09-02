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هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:11 م
هبة مجدي
هبة مجدي
رنا عصمت
نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي علي موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام" لتشارك جمهورها في أحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة هبة مجدي في إطلالتها، مرتدية تيشيرت أسود مخطط بالابيض بسيط، وهو ما تعتاد عليه الفنانة هبة مجدي دائما محاولة الابتعاد عن المبالغة في الاستايل الخاص بها.

واستغنت الفنانة هبة مجدي عن وضع المكياج، واكتفت بالظهور ببشرتها الطبيعية الخالية من الشوائب، وتركت شعرها القصير منسدلًا على كتافها.

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Hello 🌷

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