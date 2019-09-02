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رياضة

يوفنتوس يضم نجم كوريا الشمالية كوانج سونج هان لتدعيم فريق الشباب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:33 م
كوانج سونج هان مهاجم
كوانج سونج هان مهاجم كالياري ومنتخب كوريا الشمالية
محمد رشاد
أعلن يوفنتوس الايطالي عن التعاقد مع كوانج سونج هان مهاجم كالياري ومنتخب كوريا الشمالية لتدعيم فريق الشباب ، على غرار الصفقات المميزة التي أبرمها فريق السيدة العجوز لتدعيم صفوفه.

وضم يوفنتوس المهاجم الشاب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ليلعب ضمن فريق الشباب في النادي على أن يتم استدعائه للفريق الأول في حالة الحاجة إليه.

كوانج سونج هان ظهر أكثر من مرة مع فريق كالياري في الدوري الإيطالي الممتاز خلال السنوات الثلاث الماضية، وشارك في 12 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

انضمام كوانج سونج البالغ من العمر 20 عاما لصفوف يوفنتوس يأتي بعد رحيل المهاجم الشاب مويس كين إلى إيفرتون الإنجليزي بعدما قدم مستوى جيد في الموسم الماضي.

ويعد كوانج سونج هان أول لاعب من كوريا الشمالية ينضم لصفوف يوفنتوس في التاريخ.

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