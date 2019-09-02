محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة وتمهيد وصيانة الطرق بالمراكز وبحيرة قارون

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال النظافة وتمهيد وصيانة الطرق بمراكز سنورس وأبشواى ويوسف الصديق، كما تابع خلال الجولة أعمال تدبيش وتطوير وتجميل كورنيش بحيرة قارون.



شملت الجولة تفقد أعمال التطوير بطريق القاهرة الفيوم وطريق بحيرة قارون السياحى، حيث تفقد محافظ الفيوم أعمال التطوير والتجميل والتشجير وتهذيب الحشائش وطلاء الأرصفة بميدان الشعار بمدخل الطريق السياحي، وأكد على ضرورة الصيانة الدورية للنافورة القائمة بالميدان مع متابعة رى الأشجار والاهتمام بالمجسمات الجمالية التى تزين الميدان، كما تابع المحافظ عمل سيارة كنس الشوارع وأعمال تطوير وتجميل كوبري عزبة عبد العظيم على مصرف البطس بقرية بني عتمان، وكوبرى عزب خلف وتهامى والحبون والرفاعى.



أكد المحافظ ضرورة مراعاة الدقة في تنفيذ الأعمال والتنسيق بين مجلس مدينة سنورس وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لطلاء ونظافة وصيانة خطوط مياه الشرب المارة أعلى الترع وبمحازاة الكبارى للحفاظ على الشكل الجمالى.



كما تفقد محافظ الفيوم أعمال التدبيش وتطوير كورنيش بحيرة قارون والتي تشمل التكاسي وتمهيد جوانب الطريق ومعالجة الحفر، واستكمال الانترلوك الناقص بالأرصفة، وطلاء البلدورات والأسوار، وكذلك صيانة وطلاء أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة, وطلاء المقاعد وأماكن جلوس الزوار، كما شملت الجولة متابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة وتمهيد وصيانة الطرق والأرصفة وطلاء البلدورات وتهذيب الأشجار بمركزى أبشواى ويوسف الصديق، كما تابع المحافظ سير العمل بمشروع الإسكان الاقتصادى بمركز يوسف الصديق والتى تشمل 4 عمارات سكنية بإجمالى 80 وحدة سكنية، مساحة الوحدة 63 مترا، سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر.



وأكد محافظ الفيوم على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي والحضارى والبيئي في أعمال التطوير، وشدد على نظافة الأرصفة عقب الانتهاء من أعمال الطلاء، كما أكد المحافظ أن حملات النظافة والتطوير والتجميل تشمل مختلف مراكز المحافظة وتسير جنبًا إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين.