55 مليار دولار خلال 5 سنوات.. أستاذ اقتصاد: الحكومة لديها خطة لزيادة حجم الصادرات.. فيديو

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الخطة الموضوعة من الدولة لتنمية الصادرات تهدف إلى رفع حجم الصادرات من 26 مليار دولار إلى 55 مليار دولار خلال خمس سنوات.



وأضافت" الحماقي "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن صندوق دعم الصادرات كان يعطي دعما نقديا للمصدرين، وحدث تغيير في الخطة وأصبح جزء دعما نقديا وآخر يخصم من المستحقات التي تكون على المصدرين، وآخر دعم فني.



وأشارت الحماقى إلى أن خطة تشجيع الصادرات تحتاج إلى إعادة نظر شاملة، لأن مصر من الممكن أن تكون اقتصادا تصديريا واعدا في ظل ما تم من مشروعات قومية كبرى.



وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الحكومة لديها خطة نموذجية لزيادة حجم الصادرات، موضحة أن مصر لديها فرصا واعدة لزيادة الصادرات.

