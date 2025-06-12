شوبير يكشف موقف وسام أبو علي وجراديشار بشأن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن مهاجم فريق الأهلي أمام انتر ميامي في افتتاح كاس العالم للأندية

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام إن وسام أبو علي انضم لبعثة الأهلي في أمريكا استعدادا لمباراة إنتر ميامي مشددا انه لا يدري موقف جراديشار

وأضاف “في الأهلي بيأكدوا إنه حالته كويسة أنا كنت شايف إنه محتاج 4 أيام راحة بعد الإصابة العضلية في مباراة باتشوكا الودية، عموما نقول يارب ونأمل إن كل لاعبي الأهلي يكونوا في حالة جيدة”

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر الأحد المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.