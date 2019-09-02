بالفيديو | إحباط تهريب مليونى قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل محظورة

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام ( إحدى السيدات – مقيمة ببورسعيد) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل) داخل (حاوية)، وأخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت جهوده عن ضبط (مليون و500 ألف قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع - مليون عبوة من مستحضرات التجميل منتج نهائى مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب وضبط مرتكبيها وتأمين المنافذ والموانئ المختلفة.