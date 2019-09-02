وفاة صاحبة أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية

أعلن الإعلامي السوري خالد الرشد، مقدم برنامج "رحلة في الذاكرة"، وفاة والدته، السيدة فاليريا بوروخوفا "إيمان"، صاحبة الفضل في الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية.ووفقا لفضائية روسيا اليوم، فإن السيدة ماليريا أو كما تعرف بـ "إيمان"، هي مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنجليزية إلى الروسية، إلى جانب دورها البارز في شؤون المسلمين بروسيا وآسيا الوسطى.تزوجت السيدة إيمان من الدكتور محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى، واعتنقت الإسلام على يديه.استطاعت السيدة إيمان سطر أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم إلى الروسية، لتصبح الأدق والأجمل بشهادة الجميع، وحتى الأزهر الشريف، الذي نشر هذه الترجمة في عام 1997.ومنحت الراحلة عضوية اتحاد الكتاب الروس وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية.