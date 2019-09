وفاة صاحبة أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية

View this post on Instagram

رحلت عن عالمنا فاليريا (إيمان) بوروخوفا، صاحبة الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم إلى الروسية عن عمر يناهز 76 عاما. وقد نشر الزميل، خالد الرشد، مقدم برنامج "رحلة في الذاكرة"، نعيا لوالدته على موقع "فيسبوك" من خلال تدوينة قال فيها "الوالدة في ذمة الله". وفاليريا (إيمان) بوخوروفا هي مترجمة فورية وتحريرية عن اللغة الإنجليزية، إلى جانب دورها البارز في شؤون المسلمين بروسيا وآسيا الوسطى. وقد تزوجت من الدكتور محمد سعيد الرشد، الداعية الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى، واعتنقت الإسلام على يديه. تمكنت بوخوروفا بقلمها المبدع من سطر أول ترجمة تفسيرية للقرآن الكريم باللغة الروسية و"بقلم مسلم"، لتصبح ترجمتها الأدق والأجمل بشهادة جميع الإدارات الدينية في روسيا وآسيا الوسطى. توّجت تلك الترجمة بموافقة الأزهر الشريف على طباعتها ونشرها عام 1997، بعد مراجعة استمرت عدة سنوات، لتحظى لاحقا باعتراف الأدباء الروس أنها من أبلغ ما كتب باللغة الروسية في أواخر القرن العشرين. ومنحت الراحلة عضوية اتحاد الكتاب الروس وعضوية عدة أكاديميات أدبية وعلمية في روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلامية. وقد أطلقت إيمان بوخوروفا اسم "خالد" على ابنها، خالد الرشد، تيمنا بالصحابي والقائد العسكري المسلم خالد بن الوليد. المصدر: RT #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #اخبار_روسيا #صور #الإسلام #القرآن #اللغة_الروسية #الأزهر #فاليريا_بوروخوفا