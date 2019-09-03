بها أجهزة تجسس.. خبير شئون عسكرية يحذر من لعب الأطفال

أكد اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والإستراتيجى، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، أنه من الممكن استغلال لعب الأطفال لوضع أجهزة تستخدم فى التجسس واستطلاع الأماكن.



وتابع اللواء سمير فرج خلال تصريحات تلفزيونية،: "الطائرة الدرون هى اخطر وأسهل سلاح من الممكن إستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية".



ونوه اللواء سمير فرج إلى أن الطائرة الدرون موفرة وغير مكلفة فى إستخدام الوقود ، موضحا:"سعر طائرة واحدة F16 يساوى سعر 15 طائرة درون".