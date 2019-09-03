عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

فى محافظة القاهرة وتحديدًا في 15 شارع محمد يوسف القاضي – خلف كلية البنات - مصر الجديدة، عاش المطرب والملحن محمد نوح، الذى وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله، من خلال وضع لافتة على باب العقار، توضح تاريخ الميلاد: 01/01/1937 مكان الميلاد: القاهرة، وتاريخ الوفاة 05/08/2012.



يأتى ذلك فى إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ولد محمد نوح في مدينة طنطا في دلتا النيل في 1يناير عام 1937، وتخرج في كلية التجارة في جامعة الإسكندرية ثم نال دبلوم معهد الموسيقى العربية كما درس في جامعة ستانفورد الأمريكية التأليف الموسيقي.



وبدأ محمد نوح حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل، كما اشتهر بقدرته الفائقة على عزف عدة ألات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي، ولحن محمد نوح موشحات وأغنيات لمطربين كبار بينهم نجاح سلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعفاف راضي، كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الفنية، وتولى إخراج عمل سينمائي بعنوان "رحلة العائلة المقدسة".



وكون محمد نوح في أعقاب حرب عام 1973 فرقة "النهار" الغنائية، وقدم من خلالها موجة جديدة من الأغاني الوطنية الحماسية، وفي مرحلة تالية من حياته كون "رباعي نوح" الذي تكون من ابنه وابنتيه والتى كانت إحداهم هى الإعلامية سحر نوح زوجة الغعلامى الرياضى مدحت شلبى الذى يعتبر زوج ابنة الفنان الراحل.



وظهر الراحل كممثل في عدد من الأفلام السينمائية أشهرها "الزوجة الثانية" و"شباب في العاصفة" و"السيد البلطي"، قدم الموسيقى التصويرية لعدد كبير من أعمال المخرج يوسف شاهين من بينها ''المصير''، ''اسكندرية كمان وكمان''، و''المهاجر'' ووضع موسيقى أفلام "قلب جرئ" و"كريستال" و"مرسيدس" وغيرها.



شارك محمد نوح فى حرب 1956 ضد العدوان الثلاثى وأصيب بشظية في قدمه اليمنى، وأراد مقابلة ناصر ليكشف له عن الفساد الذي أخذ يستشرى في البلد، فتم اعتقاله وتم فصله من عمله كموظف في محافظة البحيرة.



اعتقله الرئيس الراحل أنور السادات بعدما شعر بأن محمد نوح يسخر منه في مسرحيتيه ''كلام فارغ'' و''كلام فارغ جدا''، ولكنه عاد ليعفو عنه بعدما أرسل له نوح شريطا مسجل عليه المسرحيتين ليسمعهما، فقابله السادات وأصبحا صديقين، وغنى نوح في أفراح أبناء السادات، فقد كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عاشقا لمحمد نوح، فكان يهديه "الجلاليب"، فكل "الجلاليب" التي كان يرتديها "نوح" هدايا من السادات وفقا لتصريحات صحفية لحسين نوح، شقيق محمد نوح.



قال محمد نوح عن أغنية "مدد" فى حوار صحفى سابق، إن صفوت الشريف اعتقله بسببها، وأضاف: "أنا كنت أبحث عن أغنية تشعل حماس الطلبة بعد ما رأيناه في نكسة 67، وكان المطلوب من الفنانين أغاني خفيفة تنسي الناس النكسة، لكن أنا قلت لن أكون مثل الآخرين، فرفضتها الأجهزة الأمنية لكن أحبها الجمهور، تم اعتقال محمد نوح لمدة شهرين، وقرر يوسف السباعي، وزير الثقافة آنذاك، حذف اسمه من أي عمل يخص التليفزيون، واستمر هذا الوضع حتى حرب أكتوبر، حيث رددها الجنود اعلى الدبابات".



وعن علاقته بعصر مبارك، فقد أنشأ محمد نوح مسرحه الخاص به على قطعة أرض يمتكلها فى عهد مبارك وقدم مسرحية عنوانها ''سحلب'' بطولة حسين فهمي وليلى علوي، وكانت تهاجم أساليب أمن الدولة في التعامل مع المواطنين وكيف كانت تُلفق التهم لأشخاص أبرياء، فصدر قرار بإغلاق المسرح وبعدها بأيام قام صفوت الشريف – الذى كان وقتها وزير الإعلام - بإرسال قوات قامت بهدم المسرح وإلقاء المعدات والتجهيزات فى الشارع، وهو ما أحزن محمد نوح بشكل كبير نظرا لأنه كانت أعماله على غير هوى السلطة، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لابنته سحر نوح، زوجة الإعلامى الرياضى مدحت شلبى.



وتعد أغنية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" هى أشهر أغانى المطرب الراحل محمد نوح والتى كتبها له الشاعر إبراهيم رضوان، الذي كتب له العديد من الأغنيات، منها أغنيته الشهيرة "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" التي اختلف الكثيرون حول مؤلفها، حيث كان "نوح" برفقته في الحسين، وكتب "رضوان" "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" على ورقة علبة كبريت، فاحتفظ "نوح" بهذه الكلمات، ولحن المذهب من خلال البيانو، وأكمل "رضوان" بقية كلمات الأغنية وفقا لرواية حسين نوح شقيق محمد نوح فى أحد الحوارات الصحفية السابقة.



وكان الشاعر إبراهيم رضوان قد كتبها قبل سنوات من غناء محمد نوح لها أثناء حرب 73، حيث كتبها بعد هزيمة 1967، وكان يبلغ من العمر 14 عاما، ووقتها تسببت تلك الأغنية لرضوان في الكثير من المآسي، وتم سجنه أكثر من مرة بسببها، ولكنها حينما قدمها محمد نوح في 73، كانت الأغنية الرسمية لمساندة الجنود وقت الحرب، وكان عمره وقتها 17 عاما، وانتشرت الأغنية وحققت نجاحا كبيرا ومازال يرددها المصريون في الاحتفالات والمناسبات الوطنية.



كانت لـ محمد نوح علاقات حب كثيرة، رغم أنه تزوج ثلاث مرات، ورفض أن ينجب من زوجته الثالثة والأخيرة "نادية العج" ورفض الإنجاب منها، لأنها كانت ثرية جدًا، فرفض أن يكون له أبناء منها يمتاز بالغنى، وبقية أبناؤه حالتهم المادية عادية ، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لشقيقة حسين نوح.



وبين أشهر أغنيات محمد نوح التى كانت سببا فى شهرته "دلعو يا دلعو والحب محدش منعو" و"بحبك يا حياة" و"لا على بالي" و"حبيبتي يا حبيبتي"، لكن أغنيته الأشهر على الإطلاق كانت "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" التي باتت إحدى أيقونات النضال المصري في مجالات كثيرة وتم ترديدها على نطاق واسع خلال أحداث الثورة المصرية.



وإلى جانب كون محمد نوح مؤلفا موسيقيا وملحنا معروفا، فإن الراحل عمل لسنوات طوال كأستاذ للصوتيات بمعهد السينما وأستاذا للمسرح الغنائي بمعهد الموسيقى العربية وله الكثير من الأبحاث في الموسيقى الفرعونية والتاريخ الفرعوني واللغة المصرية القديمة.



وحاز محمد نوح على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1991 وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.



جدير بالذكر أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلالها بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.

