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فن

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:20 ص
احمد فهمي و هنا الزاهد
احمد فهمي و هنا الزاهد
مصطفى كرم
رد الفنان احمد فهمي علي تعليقات متابعيه بعد نشره صورة له عبر انستجرام في اثناء قضاء عطلتة الصيفية بإيطاليا.

وكان احمد فهمي قد نشر صورة له عبر انستجرام وهو يحاول الشرب من نافورة مياة بالشارع، لتنهال عليه التعليقات الساخرة من فعلتة.

ولم يسلم احمد فهمي من تعليقات خطيبة الفنانة هنا الزاهد التي علقت "إيه اللي انت بتهببوا دا.. فضحتنا"، ليرد عليها خطيبها الفنان احمد فهمي ساخرا "وانت مالك انت".

وعلق احد متابعي احمد فهمي علي الصورة: "عالم مش حاسة بحاجة"، ليرد احمد فهمي علية قائلا "ماشي يا حساس ياللي شايل البلد علي كتافك".

وكان آخر أعمال أحمد فهمى وهنا الزاهد اشتراكهم في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى.
أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك
أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

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