أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 3 - 9 - 2019 ..فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الثلاثاء، 3 - 9 - 2019، استقرارًا في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





أسعار الخضار اليوم:





واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم:





وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضار اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:





الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس:8 جنيهات

البصل:5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم:





الكانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة : 13 جنيهًا

الكمثرى: 15 جنيهًا

التين البرشومي: 25 جنيهًا