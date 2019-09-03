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محافظات

محافظ المنيا يوجه بمواصلة رفع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض
تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الحالة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء وسط وجنوب وغرب المدينة، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من حملات الإزالة المكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات، والتي نفذتها الوحدة المحلية لمدينة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور.

وتابع المحافظ الحالة العامة بميدان عمر أفندي وشارع الحسيني ومحمد بدوي والزخرفية والحرية، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال رفع الإشغالات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من والي تلك المناطق. 

كما وجه المحافظ بالاستمرار في نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة التي تم توفيرها ومراعاة الشكل الحضاري اللائق بالمدينة ، مشددًا على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس ، وإعادة تخطيط وتنظيم منطقة سوق الحبشي بالإضافة لمنطقة شارع الحرية بجنوب المدينة.

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