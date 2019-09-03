خلال 48 ساعة.. محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة بـ عين شمس

وافق محافظ القاهرة على طلب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس "حزب مستقبل وطن"، أثناء اجتماعه بعدد من النواب أمس، على تشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة بعين شمس وفصلها عن ممتلكات الأهالي، على أن يتم تشكيل اللجنة خلال ٤٨ ساعة، كما ستتم إعادة تقسيم خطوط التنظيم وفقًا لعرض الواقع.





وأشار الكومي، إلى أن عدم وضوح الملكيات العامة والخاصة والخلط بينهما أضاع الكثير من أملاك الدولة وجعلها مرتعًا للمزورين للاستيلاء عليها وبيعها للمواطنين والنصب عليهم.





وأكد محافظ القاهرة، أهمية هذا الأمر واصدر أوامره بسرعة التنفيذ حيث أن خطوط التنظيم الموجودة حاليا يستحيل تنفيذها حيث أنها وضعت منذ أكثر من ٦٠ سنة.





وأضاف الكومي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على أملاك الدولة لاستخدامها في المشروعات العامة والقومية والتي تخدم المواطن، كما أن فصل وتحديد الأملاك سيكون له دور عظيم في فض المنازعات القائمة حاليا على الأراضي بعين شمس.





وأكد الكومي، أنه سيتابع عمل اللجنة أولا بأول حتى تنجز عملها وأنه سوف تتم محاسبة كل من تجرأ وتعدى على أملاك الدولة وفقا للقانون.