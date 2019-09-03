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رياضة

كندة علوش تثير الجدل بصورة ابنتها.. متابعون: مشتاقين نشوف وجها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
كندة علوش
كندة علوش
رنا اشرف
نشرت الفنانة كندة علوش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام ظهرت فيها كندة وهى تحمل ابنتها وهم فى الخارج.

وظهرت بلوك هادئ بدون مكياج فى الصباح؛ حيث كتبت معلقة على الصورة صباح الخير.. يسعد صباحكن وأيامكن ويخليلكن حبايبكن.

نالت الصورة إعجاب متابعيها بابنتها وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

مشاء الله تبارك الرحمن ربي يحفظها لك ويطول بعمرها يارب العالمين.

صباحك سكر ايه الملاك ال صغنون ده الله يحفظكم انتو الاتنين.

حياتي والله مشتاقين نشوف وجهها 

يسعد صباحك ..الله يحفظها ويحميها. 

وابتعدت كندة علوش عن الفن طوال الفترة الماضية من أجل التفرغ للاعتناء بابنتها حياة التي أنجبتها منذ أشهر.

يشار إلى أن كندة علوش اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.







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