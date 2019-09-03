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تنسيقية الأحزاب: منتديات شباب العالم جزء من منظومة القوى الناعمة لمصر.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:32 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
ندى فتح الله
قال إبراهيم ناجي الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النسخة القادمة والثالثة من منتدى شباب العالم هي استكمال لحجم النجاح الذي تم خلال النسخ الماضية.

وأضاف إبراهيم الشهابي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الثلاثاء، أن تلك المؤتمرات أصبحت جزءا من منظومة القوى الناعمة للدولة المصرية في التعاطي مع حالة الحوار على مستوى العالم.

وأوضح إبراهيم الشهابي أن أهم ما أنتجته مؤتمرات الشباب هو آلية منتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الإشادات الدولية به حتى في الأمم المتحدة.

وأكد إبراهيم الشهابي أن مؤتمرات الشباب أنتجت حالة حوار في الشأن الدولي بعيدًا عن الأطر الرسمية، وأصبح الشباب هو القائد لحالة الحوار، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي منتدى للشباب حول العالم يضم هذا الكم الضخم من الشباب المنتمي للعمل السياسي والعام.

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