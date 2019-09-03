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محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد .. إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس بالجيزة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
محمد الصاحي
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين،سيتم إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد .

وأشار المحافظ إلى أن المعارض التى تم إقامتها تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم ( المنصورية ) وجنوب الجيزة ( المنيب ) والعجوزة ( أرض اللواء ) وكرداسة ( ش اللبينى ) والحوامدية ( طريق مصر أسيوط الزراعى ) مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪.

ونوه راشد إلى أن سعى المحافظة لإقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء.

وأكد المحافظ أن المعارض ستبدأ فى إستقبال المواطنين بداية من الاسبوع الحالى ولمدة شهر لضمان تحقيق أقصى إستفادة للمواطنين.

وأشار راشد إلى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تموينى بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة .

من جانبه، أشار المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن التكلفة الإجمالية لإقامة تلك المعارض تصل إلى 2,5 مليون جنيه وتاتى بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق .


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