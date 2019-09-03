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أخبار العالم

بفضيحة مدوية لطرابيش تركيا.. السعودية تبدأ العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:05 م
على صالح
استعدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بخطة شاملة استهدفت من خلالها تنقية المناهج لجميع المراحل التعليمية، من الاغلاط التاريخية التي تنتصر للأتراك واعتمدت على ابراز المناهج التي تؤكد حضارة المملكة وعراقة تاريخها، قبل بدء الموسم الدراسي الذي انطلق الأحد في جميع مناطق المملكة.

وذكرت وسائل الاعلام السعودية أن الوزارة طبقت حزمة برامج تضمنت اعادة صياغة المنهج التعليمي في المملكة، وتنقيتها من الموضوعات التي لا فائدة منها، وإلغاء التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية، واعتماد مدارس الطفولة المبكرة، وبدء التسجيل فيها للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام "نور".

ووضعت الوزارة السعودية خطة متكاملة للطفولة المبكرة، تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد، وفق خيارات متنوعة.

وأكدت صحيفة سبق الالكترونية أن وزارة التعليم السعودية غيرت بعض مناهج التعليم، وركزت المناهج الجديدة على حضارة المملكة، على حساب الموضوعات والصفحات القديمة، وطمست تهمة الأتراك ذوي "الطرابيش الحمراء" للمملكة، بمقولة "ليس لكم حضارة"، وتناولت المناهج الجديدة تاريخ المملكة ونشأتها وبطولات رجالها في الانتصار على الدولة العثمانية وطردها من الجزيرة العربية، ونشأة الدولة الوسطية العادلة على اراضي الحجاز.

وأوردت الصحيفة تصريحات لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المساهمة والتوجيه في إصدار مناهج تعليم جديدة تضم حقائق ومعلومات حول أبرز الوقائع والخطط والمعارك والمواجهات، التي أقامها حكام الدولة السعودية الأولى والثانية، وكذلك همّة مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في مواجهة المعتدين، وفي المقابل؛ فضحت المناهج الجديدة بعض البطولات العثمانية المزيفة الغارقة في الظلم والمبالغة، وطمست هويتها المزعومة.

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