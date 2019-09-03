مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

ظهرت الفنانة نوال الكويتية بإطلالة فخمة و راقية خلال إحيائها حفلا غنائيا على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في مدينة أبها بـ المملكة العربية السعودية.



أطلت نوال الكويتيىة خلال الحفل بفستان باللون اللبنى المميز من توقيع مصمم الأزياء العالمى زهير مراد، واتسم التصميم بالقماش المطرز الرائع والخلاب الذى زاد من قيمة التصميم وجعله فخما.



وكانت الفنانة الخليجية أحلام ظهرت خلال إحيائها حفل زفاف أقيم في قلعة الفيكونت نبيل بفرنسا، بنفس التصميم ولكنها أعتمدت على اللون الكشميري.



وأعتمدت كلا من احلام و نوال الكويتية على تسريحات شعر و صيحات مكياج و مجوهرات فخمة منحت كلا منهما إطلالة راقية ومتكاملة.