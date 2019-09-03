الأحزاب الإيطالية تتفق على جدول أعمال تشكيل حكومة جديدة

وأكد الحزبان على العدالة الاجتماعية وتعهدا بطرح حد أدنى للأجور وتجنب رفع ضريبة القيمة المضافة المقرر في يناير وزيادة الإنفاق على التعليم والأبحاث والرفاهة.







ويدعو البرنامج كذلك لفرض ضريبة رقمية على المؤسسات متعددة الجنسيات وتأسيس بنك عام لدعم التنمية في الجنوب الأكثر فقرا.

كشفت حركة "5-نجوم" الإيطالية المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط عن برنامج سياسي مشترك اليوم، الثلاثاء، لتحالفهما المقترح الذي يضع طرح ميزانية توسعية لعام 2020 في صدارة أولوياته.ووافقت حركة "5-نجوم"، التي تأسست قبل عشر سنوات بدافع معارضة الحزب الديمقراطي، على تشكيل حكومة جديدة مع خصمها السابق للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار تحالفها السابق مع حزب الرابطة اليميني المتطرف الشهر الماضي.ويجري أنصار الحركة اقتراعا عبر الإنترنت على ما إذا كان يتعين تأييد التحالف المقترح من المتوقع أن تصدر نتائجه في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، وبعد فترة وجيزة من بدء التصويت نشر الحزبان برنامجا من 26 نقطة لتعزيز الحكومة المزمع تشكيلها.وقالت حركة "5-نجوم" في مدونة اليوم، الثلاثاء، دعت فيها أنصارها لتأييد الاتفاق "تشهد البلاد لحظة في غاية الدقة، ويتعين معالجة الأمر بالتركيز على مصالح واحتياجات المواطنين والمجتمع الذي نشكله كلنا معا".وجاء الالتزام باستخدام الميزانية لدعم نمو الاقتصاد في صدارة أجندة سياسات تحالف الحزبين، وكذلك التعهد بألا يهدد ذلك المالية العامة.وإيطاليا مثقلة بثاني أكبر دين في الاتحاد الأوروبي كنسبة من الناتج المحلي، ويدعو الاتفاق بروكسل للتعامل بمرونة أكبر من أجل التغلب على "الجمود المبالغ فيه" في القواعد التي تحكم ميزانيات الدول الأعضاء في التكتل.