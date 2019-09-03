تكريم فرق الزعانف للسباحة بجامعة المنصورة لحصولها على 60 ميدالية متنوعة



وقدم رئيس الجامعة التهنئة للاعبين الآتي أسمائهم: آلاء مجدى صابر ٦ ذهبية + ١ فضة



نور الهدى ياسر ١ ذهب + ٢ فضة + ٣ برونز

روزين محمود البدرى ١ ذهب + ١ فضة

سمر محسن عبد العظيم ١ ذهب + ١ برونز

رهف مدحت محمد ١ ذهب + ١ برونز

سلمى احمد المتولى ١ ذهب + ١ برونز

ضحى علاء حجازى ٥ فضة + ٢ برونز

مريم حسن هيت ٤ فضة + ١ برونز

عمرو أحمد الطلخاوى ٢ فضة + ١ برونز

عماد عادل الشيخ ٢ فضة + ١ برونز

لينا وائل صالح ٢ فضة وادهم على عزت ١ فضة + ٢ برونز

ادهم عمرو البشلاوى ١ فضة + ١ برونز.



كما كرم فارس الاسلام احمد ١ فضة + ١ برونز

نور الدين هانى محمد ١ فضة + ١ برونز

احمد محمد صادق ١ فضة + ١ برونز

احمد محمد عبد الحميد ١فضة

محمد عبدالله محمد ١فضة

عمر هانى محمد ١ فضة

يوسف تامر ابراهيم ١ فضة

باسم احمد امام ١ برونز

محمد وائل صالح ١ برونز

ادهم زكريا السيد 1 برونز

انس ماجد ابراهيم ١ برونز



وقدم رئيس الجامعة الشكر لإدارة القرية الاوليمبية والجهاز الفني والإداري والمدربين على المجهود المبذول متمنيا المزيد من النجاح والتقدم لجميع السباحين فى البطولات القادمة.

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة فريق سبّاحي الزعانف لمشاركتهم الفعالة والمتميزة وما حققوه من تفوق رياضي وحصولهم على عدد كبير من الميداليات في بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف بعدد ٣١ سباح وحصولهم على ٦٠ ميدالية متنوعة (١١ ذهب -٢٤ فضة -٢٥ برونز).جاء ذلك بحضور هيثم البدويهى مدير القرية الأولمبية، الكابتن عزت طلعت مدير حمام السباحة ، الكابتن محمود وجدى المدير الفني للسباحة، ومدربى فرق الزعانف.