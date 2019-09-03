عميل.. اتهامات وتلاسن بين رئيس وزراء بريطانيا وزعيم حزب العمال في جلسة علنية بالبرلمان

قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، إن اليوم يمثل الفرصة الأخيرة لمنع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من الركوب على الحقوق الدستورية والديمقراطية للبريطانيين.



وأضاف خلال خطابه في مجلس العموم بحضور جونسون، أن عصابة داوننج ستريت (يقصد الحكومة) الذي يحاولون فرض انسحاب من الاتحاد الأوروبي بدن صفقة او تفويض ديمقراطي يعتبر ضد غالبية الرأي العام.



واختتم أن جونسون يخسر أصدقاؤه في المجلس من دون تفويض أو أخلاق واليوم، من دون أغلبية. في إشارة منه لخسارة الأغلبية بعد انشقالق أحد النواب المحافظين وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين.



وفي المقابل رد جونسون قائلا إن زعيم العمال قد تحول إلى عميل لأولئك الذين يفسدون الديمقراطية ويقلبون إرادة الشعب.



وأضاف أن كوربين يريد منح السيطرة للاتحاد الأوروبي في تحديد طول مدة البريكست، ووصفه بأنه "عميل من أجل المزيد من التأخير والارتباك".

