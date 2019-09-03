فلوس الغلابة.. حبس 6 مسجلين سرقوا 1.5 مليون جنيه من أموال التأمينات بالغربية

أصدر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حبس 6 متهمين، بسرقة حقيبة بداخلها 1,5مليون جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بقرية محلة أبو على بمركز المحلة، بعد التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، عن بلاغ موظف بمكتب التأمينات الاجتماعية بمنشية مبارك مركز المحلة، محضرا بتعرضه لسرقة 1,5 مليون جنيه من أموال المعاشات، أثناء مروره بجوار شريط السكة الحديد بقرية محلة أبو على مركز المحلة.



وكشفت تحريات العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، أن 6 عاطلين مسجلين جنائيا، وراء الواقعة، أثناء مرور الموظف بجوار شريط السكة الحديد، واعترضه من خلال استقلالهما توك توك، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا به إصابات متفرقة، وسرقوا الشنطة وفروا هاربين.



وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان المبلغ المسروق، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المشار اليها.