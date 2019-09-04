الاتحاد الأفريقي.. كيف استطاعت دول القارة السمراء توحيد صوتها خارجيا

ناضلت من أجل أن يكون لها صوتا يجمعها، وتجمعا يحويها، هى تلك الدول الأفريقية التى كافحت من أجل إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 بهدف التحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى الأمن والتنمية في القارة الأفريقية والتنسيق بين دول القارة في القضايا الأفريقية.



ولكن الآمال والطموحات لم تقف عند هذا الحد، فسعت القارة لأن يكون هناك اتحاد أفريقيا كبديل للمنظمة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وعليها تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي في قمة لومي بتوجو عام 2000، وأنشئ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وتضم عضويته حاليًا كل الدول الأفريقية 55 دولة بعد عودة المغرب خلال قمة أديس أبابا في يناير 2017، وكانت آخر دولة قد انضمت للاتحاد الأفريقي قبل ذلك هي جنوب السودان في يوليو 2011.



يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة بمفهومها الشامل من خلال تنفيذ "أجندة التنمية 2063"، فضلًا عن حفظ السلم والأمن بالقارة من خلال تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية، إضافةً إلى تحقيق الحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة في دول القارة من خلال تطبيق مبادئ ووثائق الاتحاد ذات الصلة.



رئاسة الاتحاد

يتناوب رؤساء الدول الأفريقية على رئاسة الاتحاد كل عام بالتناوب بين الأقاليم الجغرافية الخمسة للقارة "شمال/وسط/غرب/شرق/جنوب"، حيث يترأس الاتحاد خلال هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويتكون الاتحاد من 14 لجنة، أهمها لجنة الدفاع والسلامة والأمن، لجنة الهجرة واللاجئين والمشردين داخليًا، لجنة الشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، لجنة الهجرة واللاجئين والمشردين داخليًا، لجنة النقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية المشتركة، والطاقة والسياحة، حيث أن الهدف منها تقليل عدد الاجتماعات الوزارية من خلال دمج عدد من الاجتماعات الوزارية في لجنة فنية متخصصة.



الهيكل التنظيمى للاتحاد



يتكون الاتحاد من عدد من المؤسسات أبرزها مؤتمر الاتحاد، والذى ​​​يعد أعلى سلطة في الاتحاد ويتكون من رؤساء الدول أو الحكومات أو ممثليهم، ويجتمع مرتين علي الأقل سنويًا،



المجلس التنفيذي

​​​​​​​​​​​​يتكو​ن المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية ويجتمع عادة مرتين سنويًا في دورتين عاديتين، ويجتمع في دورات غير عادية بناءً علي طلب دولة عضو وبموافقة ثلثي الأعضاء، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته من الأعضاء.



لجنة المندوبين الدائمين



​تتكون من سفراء أو مندوبي الدول الدائمين المعتمدين لدي الاتحاد، وتعد مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي، وتعمل بناءً علي توجيهاته، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الحاجة.



البرلمان الأفريقي



نص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على إنشاء برلمان عموم أفريقيا كأحد أجهزة الاتحاد الأفريقي لضمان مشاركة كاملة للشعوب الأفريقية في تنمية وتكامل القارة.



المفوضية



تتعتبر بمثابة الأمانة العامة أو سكرتارية الاتحاد، وتتكون من رئيس ونائب رئيس و8 مفوضين يتولون المسائل المتعلقة بكل من السلم والأمن، والشئون السياسية، والبنية التحتية والطاقة، والشئون الاجتماعية، والموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والتجارة والصناعة، والاقتصاد الريفي والزراعة، والشئون الاقتصادية، ويتم انتخاب كل من أعضاء هيئة المفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.



تم انتخاب هيئة مفوضية الاتحاد الأفريقى الحالية برئاسة التشادى "موسى فقيه أحمد" خلال قمة أديس أبابا (يناير 2017)، وتعتبر الهيئة الرابعة التى تتولى إدارة مفوضية الاتحاد الأفريقى منذ إنشائه، وتشمل المصرية الدكتورة/ أماني أبو زيد في منصب مفوض البنية التحتية والطاقة.



مجلس السلم والأمن



تم إنشاؤه عام 2004، وتعد قراراته ملزمة لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد، و​يتشكل من 15 عضوًا يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين وخمسة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك علي أساس التناوب وفقًا لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة، و تشغل مصر عضوية المجلس لمدة 3 أعوام اعتبارا من أبريل 2016.