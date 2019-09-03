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مجلس الوزراء يكشف سر زيارة المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد
محمد القاضي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أجواء زيارة كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى، المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، كانت إيجابية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كريستالينا ليست بعيدة عن الملف المصري، حيث شهدت منذ عدة سنوات مراحل الاتفاق علي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ولم تتوقع هذا النجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشارت إلى أنها ذكرت في حديثها مع رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أصبح نموذجا يحتذى به ويدرس ومرجعا للإصلاح الاقتصادي لدول العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنها تسعي إلي الترشح لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهذا هو الهدف الرئيسي لزيارتها لمصر من أجل طلب دعم القاهرة لهذا الملف.

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