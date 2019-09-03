ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم الفلوس لـ تامر حسنى أكتوبر المقبل

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:52 م
تامر حسنى
تامر حسنى
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى عرضه فى اكتوبر المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى الحالى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

وياتى هذا القرار بعد ان كانت الشركة قد اعلنت من قبل عن عرضه فى منتصف العام.

الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون اضافة الى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وكان تغير اسم الفيلم اكثر من مرة حيث كانت فى البداية اسم "كل سنة وانت طيب" وبعدها "الجوكر" واستقر فى النهاية على اسم "الفلوس".

والفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى اكشن حول ازمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغيير أسماء الأعمال الفنية موضة بين صناع الدراما.. فيلم تامر حسني آخرها.. فريق عمل مسلسل أسماء أبو اليزيد يستقرون على الآنسة فرح.. وكاس وداير اسم فيلم رانيا يوسف الجديد

عائشة بن أحمد مع تامر حسني يروجان للفلوس

عائشة بن أحمد: سعيدة بفيلم الفلوس وأنتظر طرحه في دور العرض

عرض فيلم الفلوس لـ تامر حسنى فى إجازة نصف العام

اوعدنى انك تتغير.. تامر حسنى ينشر مقطع فيديو من البدلة

سعيد الماروق يروج لفيلم تامر حسنى الفلوس بهذا التساؤل

ترشيحاتنا

اغتصب ابنة زوجته.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات لحداد

الكشف عن شعار مونديال 2022 بقطر .. رسميا

بعد إزالة ورم من المخ .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجي بو غصن .. فيديو

فطار ساخن.. ريهام عبد الغفور واحمد السعدنى ايه الحكاية ؟

مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور

اسعار سيارة نيسان صنى 2020 بعد الزيادة.. مفاجأة غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما

طريقة عمل الرقاق الطرى .. 7 وصفات لذيذة أبرزها اللحمة المفرومة والبيتزا

بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج