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رياضة

استعدادًا لملاقاة ماليندي بالكونفيدرالية..المصري يستقر على مقر إقامته بزنجبار

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:08 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
واصلت إدارة النادي المصري اتمام كافة الترتيبات المتعلقة برحلة بعثة النادي إلى زنجبار لملاقاة فريق ماليندي بطل زنجبار في مباراة الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

حيث وقع اختيار إدارة الكرة بالنادي على فندق دبل تري والذي تديره شركة هيلتون العالمية ويقع بمنطقة ستون تاون ، حيث راعت إدارة الكرة قُرب المسافة من الفندق لملعب المباراة وملاعب التدريب التي تبتعد نحو خمسة عشر دقيقة فقط بالسيارة.

كما يشتمل الفندق على صالة جيمانيزيوم ونادي صحي على احدث طراز بالإضافة لقاعات مخصصة للفريق يتم استخدامها في تناول الوجبات وتلقي المحاضرات الفنية.

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