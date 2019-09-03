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حوادث

إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:36 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تمكنت أجهزة وسلطات الجمارك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص الطبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأجهزة اتصالات لاسلكي، مجهولة المصدر من دولة الإمارات.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية تفيد بقيام شخص أجنبي الجنسية، مقيم بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، باستيراد حاوية من دولة الإمارات بداخلها أمتعة شخصية، مخفاة بداخلها أجهزة وأصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.

وبتفتيش الحاوية بعد استئذان النيابة العامة عثر بداخلها علي 100 جهاز "بلاي استيشن"، و1.5 مليون قرص من الأدوية الطبية مختلفة الأشكال والأحجام، و2000 جهاز تقوية للاتصالات، و500 ألف عبوة من أدوات التجميل مختلفة الأحجام والأنواع، و3 ملايين قرص من المكملات الغذائية مختلفة الأنواع والأشكال.

كما ضبط داخل الحاوية كمية من مستلزمات عيادات طب الأسنان، و2 من محطة الاتصال كاملة، و100 جهاز أي باد، و50 جهاز راديو ترانزستور، و50 جهاز لاسلكي "كيونود"، و124 جهاز لاسلكي "موتورولا"، جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بدخولها البلاد دون الحصول علي موافقات مسبقة من الجهات المختصة.

قدرت الضرائب والرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة على محتويات الحاوية بنحو 20 مليون جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية
إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية
إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية
إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل وأجهزة لاسلكي عبر ميناء الإسكندرية

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