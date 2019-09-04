إلهام شاهين تضيء الشموع داخل دير مسيحى فى سوريا.. تفاصيل

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها عبر صفحتها بموقع انستجرام داخل دير مار توما أثناء زيارتها لـ سوريا، لحضور افتتاح معرض دمشق الدولى مع عدد من الفنانين.وحرصت إلهام شاهين على زيارة بعض الأماكن السياحية وأشعلت الشموع داخل دير مار توما، وهو مزار أثرى سياحى بصيدنايا فى سوريا.يذكى أن إلهام شاهين، سافرت مؤخرًا إلى سوريا برفقة عدد من الفنانين المصريين، ضمن وفد مصري، يضم النجم محمود حميدة، وصفية العمري، والنجمة عفاف راضي.وكانت الهام شاهين قد اثارت الجدل منذ اشهر خلال زيارة قامت بها الى العراق بعد ظهورها بالحجاب في ضريج الامام الكاظم.