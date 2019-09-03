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فن

سر ظهور منة عرفة مع طفلة تشبهها في برنامج دعاء صلاح .. تفاصيل مثيرة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:51 م
دعاء صلاح و منة عرفة
دعاء صلاح و منة عرفة
نبيل العدوى
استضافت اليوم الإعلامية دعاء صلاح في برنامجها "إنتي الأقوى " الذي يعرض على شاشة قناة المحور ابنه الفنانه الشابه منه عرفه والتي ظهرت معها أثناء الحلقة.

وحرصت دعاء صلاح على ان تظهر البنت وهي ابنة احدى صديقات منه عرفه وبسبب التشابه الكبير بينهما تعرضت منة لشائعات منذ فترة أنها تزوجت وأنجبت فتاة ولكن منه أنكرت هذه الشائعات في البرنامج مع ظهور الطفلة التي كانت السبب في انتشار الشائعة بصورة كبيرة.

و تحدثت منه أثناء لقائها ببرنامج انتي الاقوي عن باقي الشائعات التي تعرضت لها وعن المواقف الكوميدية التي تعرضت لها في أحد الشوارع

يذاع برنامج انتي الأقوى يوميا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء ويعاد من الأربعاء إلى الجمعة.

سر ظهور منة عرفة مع طفلة تشبهها في برنامج دعاء صلاح .. تفاصيل مثيرة

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