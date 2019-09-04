الزمالك في ورطة .. 3 عوامل تقرب بيراميدز من كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لمواجهة من العيار الثقيل في نهائي كأس مصر أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.



ويخوض الزمالك نهائي كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذة المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه أستضم بمنافس قوي ويملك عدد من العوامل تمنحه اللقب بكل أريحية .



ديسابر المفتاح السحري



استطاع ديسابر أن يقصي النادي الأهلي من منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، كاما أنه يملك فوزين في الكأس عندما كان مدربًا للإسماعيلي .



وحقق بيراميدز 3 انتصارات تحت قيادة ديسابر، بخلاف مباراة الأهلي حيث استطاع الفوز على فريق إيتوال دي الكونغولي ذهابًا وإيابًا، إضافة إلى فوزه على فريق بتروجت.



ديسابر لا يعرف طعم الخسارة أمام الزمالك



لعب ديسابر مبارياتن أمام الزمالك واحدة في الدوري المصري عندما كان مدربًا للإسماعيلي وفاز فيها بهدف دون رد إضافة إلى مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما تولي الوداد وفاز على القلعة البيضاء بخمسة أهداف لهدففين حيث كان قريبًا من التأهل بسبب هدفين الذين أحرزهم أبناء ميت عقبة.



ميتشو والكأس



قاد ميتشو الزمالك في مباراتين فقط فاز في الاثنين بهدف دون رد إلا أنه لا يملك سجلًا جيد في الكأس المحلي عندما كان مديرًا فنيًا لـ أورلاندو بيرتس الجنوب إفريقي عندما خرج مرتين من البطولة في موسمين متتاليين .



وأعلن الزمالك عن مديره الفني الجديد الصربي ميتشو، وقاد الفريق في مباراتين تفوق خلالهما بهدف نظيف في كل مباراة، مما يجعله يزداد ثقة قبل مباراة النهائي، المقرر إقامتها يوم 5-9-2019 من الشهر الجاري.