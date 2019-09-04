طرح بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ 35

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن بوستر دورته الـ 35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.





وصمّم الفنان محمد الكومي، البوستر، وفكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة، منعكسًا عليها ضوء الشمس الذي يمنحها شكلاً مبهرًا.



