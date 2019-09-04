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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 4 - 9 - 2019 بالأسواق.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
آيات أحمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الأربعاء، 4 - 9 - 2019، استقرارًا في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" بشكل يومي أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم:

وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضار اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس:8 جنيهات
البصل:5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الكانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيهًا
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيهًا

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