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رياضة

صفقة جديدة.. الأهلي يضم مهاجم النجم الساحلي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
الاهلي
الاهلي
نور عادل
اقترب النادي الأهلي من ضم مهاجم فريق شباب النجم الساحلي التونسي الصاعد قصي رجب وذلك خلال الفترة المقبلة.

واشارت التقارير الاعلامية التونسية ان الأهلي نجح بالفعل في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ17 عاما في صفقة انتقال حر دون دفع اي مبالغ مالية.

وانتشرت انباء خلال الفترة الماضية عن نيه النادي الأهلي في الاستغناء عن المهاجم المغربي وليد ازارو في حال وجود عرض مناسب للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويمتلك الأهلي بالوقت الحالي 5 لاعبين اجانب في صفوفه هم: جونيور اجايي وعلي معلول واليو ديانج وجيرالدو دا كوستا ووليد ازارو.

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