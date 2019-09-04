صفقة جديدة.. الأهلي يضم مهاجم النجم الساحلي

اقترب النادي الأهلي من ضم مهاجم فريق شباب النجم الساحلي التونسي الصاعد قصي رجب وذلك خلال الفترة المقبلة.





واشارت التقارير الاعلامية التونسية ان الأهلي نجح بالفعل في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ17 عاما في صفقة انتقال حر دون دفع اي مبالغ مالية.





وانتشرت انباء خلال الفترة الماضية عن نيه النادي الأهلي في الاستغناء عن المهاجم المغربي وليد ازارو في حال وجود عرض مناسب للرحيل عن القلعة الحمراء.



