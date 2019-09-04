جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بمليار و46 مليون جنيه فى أغسطس

أعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أنها أفرجت خلال شهر أغسطس المنقضي عن 9 آلاف و409 سيارة، بينهم 8078 سيارة ملاكي، و1331 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلا عن 854 رسالة قطع غيار سيارات.





وأوضح بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس بلغ حوالى 4 مليارات و108 ملايين و654 ألف جنيه.





وحصلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالى مليار و46 مليونا و161 ألف جنيه.



