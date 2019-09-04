بعد شائعة حرمان الابنة غير المتزوجة.. تعرف على حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حرمان الأبنة غير المتزوجة من معاش والدها حال وصولها سن 24 عامًا، وذلك وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، وآثار ذلك حالة الجدل، دفع مركز معلومات رئاسة الورزار تصدر بيانًا حولها.



ويستعرض "صدى البلد" فيما يلي حقيقة هذه الشائعة من عدمها، وفقًا لما ورد بنص قانون المعاشات الجديد، والذي نظم حقوق وشروط حصول الأبنة غير المتزوجة على المعاش وحالات وقفه، وهل يوجد سن معين لقطعه عنها أم لا؟.



ونص قانون المعاشات الجديد، على حالات حصول الورثة على معاش الأب، ومن ضمنهم الأبنة، حيث يقول القانون إنه: "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"



بهذا يحق للأبنة الحصول على معاش والدها حال الوفاة، شرط ألا تكون متزوجة وقتها، و هناك شرط أخرى يتم وفقًا لها وقف المعاش عنها وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، فهل من ضمنها وصولها سن 24 عامًا؟



الشروط التي وضعت في قانون المعاشات الجديد لم يرد من ضمنها تلك الشائعة التي أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب المعاش، فوفقًا للقانون فإن شروط وقف المعاش هي:



- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.



- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.



الفئات المستحقة للمعاش في قانون المعاشات الجديد



جاءت الفئات المستحقة بـ قانون المعاشات الجديد كالتالي: الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وأصبح المستحقون عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العمالة غير المنتظمة هم نفس المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، وبذلك يكون القانون قد أضاف مستحقين جدد وهم الوالدين والإخوة والأخوات.



وفيما يتعلق بحالات حصول الورثة على معاش المتوفى، فقد حدد قانون المعاشات الجديد، في شكله النهائي، فقد وضع الشروط التالية:



إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.



شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد



واشترط قانون المعاشات الجديد لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.



شروط حصول الأبناء على معاش والدهم بـ قانون المعاشات الجديد



ووضع قانون المعاشات الجديد شروطًا لحصول الأبناء على معاش والدهم، وتحدد في،: ألا تكون الابنة متزوجة، ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:



العاجز عن الكسب بـ قانون المعاشات الجديد



- أعطى قانون المعاشات الجديد الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، حق الحصول على معاش.



- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.



متى يحق للأخوة الحصول على معاش المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد



ووفقًا لقانون المعاشات الجديد، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.



ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.



وفي حال توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يسمح قانون المعاشات الجديد بحصول الوارث إلا على معاش واحدًا منها، على أن تكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :



- المعاش المستحق عن نفسه.



- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.



- المعاش المستحق عن الوالدين.



- المعاش المستحق عن الأولاد.



- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.



ووفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، فإنه في حال كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقًا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته فى ضوء تطور قيمة كل من المعاشين فى أى تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.



حالات وقف المعاش بـ قانون المعاشات الجديد



كما أن قانون المعاشات الجديد، وضع حالات يتم فيها قطع المعاش المستحق، وهي:



- وفاة المستحق، وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت، وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية



‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.



‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.



‌- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.



- توافر شروط استحقاق معاش آخر إلا إذا انطبقت عليه الاستثناءات سالفة الذكر.



وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.



* مجلس الوزراء يرد على شائعة حرمان الأبنة من المعاش في سن 24 عاما



وكان قد نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عامًا وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.



وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدًة أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.



وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يهدف إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، مُشيرةً إلى أن القانون الجديد ينص على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعيًا، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقًا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".



وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المُغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).