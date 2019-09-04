طفلة تنقذ مشجعا سقط من المدرجات بمباراة ساو باولو وجريميو..فيديو

شهد ملعب مورومبي التابع لنادي ساوباولو البرازيلي، واقعة سقوط مشجع من المدرج العلوي للملعب.



وكان ساو باولو يواجه خصمه جريميو البرازيلي في مباراة حماسية، عندما تعثر المشجع و سقط من أعلى المدرج من ارتفاع 25 مترا، رغم ذلك نجا المشجع البالغ من العمر 23 سنة بسبب وقوعه فوق فتاة تبلغ 13 عاما.



وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المشجع بقي واعيا ولم يتعرض سوي لكدمات بسيطة، بينما الفتاة لم تتعرض لإصابة خطيرة.



و هذه الحادثة ليست الأولى على هذا الملعب، فقبل عامين سقط مشجع لساوباولو في المكان نفسه من ملعب مورومبي، لكنه فارق الحياة فور وصوله إلي المستشفي.



بالإضافة إلى حادثة أخري أثناء مواجهة ساو باولو ضد "أتلتيكو مينيرو" ، عندما سقط حاجز من أحد مدرجات الملعب نفسه، و أدي إلي سقوط عدد من المشجعين، لكنهم كانوا في المدرج الأقرب للأرض فلم يتعرضوا لإصابات بالغة، لكن رغم ذلك تم إلغاء المباراة.

مشجع يسقط من المدرج العلوي في ملعب بالبرازيل فوق فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً..

المشجع يخضع للفحص الطبي بالمستشفى بينما لم تتعرض الفتاة لإصابة خطيرة pic.twitter.com/CjYqdMw8II — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) September 4, 2019