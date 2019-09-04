بيج رامي المحترف المصري في كمال الأجسام يعود إلى مسارح البطولات

قدم البطل العالمي لكمال الأجسام رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» عرضا مشوقا أذهل الجماهير كعادته بضخامته وصلابة عضلاته ليعود البطل إلى الوقوف مجددا على مسرح البطولات، في أول ظهور له منذ آخر منافسة في بطولة مستر أوليمبيا ٢٠١٨.



وتلقى بيج رامى دعوة خاصة من صديقه البطل الأمريكي الكبير فيكتور مارتينيز حامل لقب مستر أولمبيا، لتقديم العرض الشرفي في البطولة التي اقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وقد ظهر رامي فيها بوزن ١٤٢ كيلو بعضلات ضخمة وكبيرة كعادته ليسعد جماهيره بعودته من جديد الي الساحه الرياضية.



الجدير بالذكر أن بيج رامى وصيف مستر أوليمبيا ٢٠١٧ لم يظهر علي اي مسرح منذ التغيير الشامل الذي حدث في حياته بعد تركه فريقه السابق في الكويت بعد منافسات مستر اولمبيا ٢٠١٨ وانتقاله الي دولة الإمارات الشقيقة للتدريب فيها .



ولحقت بالـ"بيج رامي" اصابة في كتفه مما اضطره الحصول علي فتره راحة جعلته بعيد كل البعد عن التجهيز والتأهل لمستر اوليمبيا ٢٠١٩ وبعد فترة الاستشفاء استطاع رامي منذ شهرين ونصف الشهر أن يعود مكثفآ لتدريبه من جديد وسوف يكمل الطريق للرجوع الي خشبة مسرح مستر اولمبيا أقوى بطوله كمال اجسام للمحترفين في العالم للمنافسه والحصول على اللقب مجددآ.