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رياضة

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. تعرف على طلب فايلر من جهازه المعاون فى مران الأهلى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:55 م
مران النادي الأهلي
مران النادي الأهلي
عبدالحكيم ابوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون، قبل انطلاق المران الذي يقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

و تحدث السويسري مع جهازه الفني علي ضرورة التركيز من الجميع علي فقرات المران حتي يصل باللاعبين للمستوي المطلوب سريعًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

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