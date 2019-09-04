بمواد طبيعية.. خبيرة تجميل تستعد لزيارة مستشفيات السرطان لتجميل السيدات بالمجان

أعلنت خبيرة التجميل عبير النجار، عن إطلاق مبادرة لتجميل المُصابات بالسرطان مجانا، باستخدام مواد طبيعية لتجميلهم، والمحافظة على صحتهم.



وتقوم خبيرة التجميل في إطار هذه المبادرة، بعدة زيارات لمستشفيات علاج السرطان، على رأسهم مستشفى 57357 في 14 من شهر سبتمبر الجاري، ومن ثم مستشفى بهية لتجميل مريضات سرطان الثدي.



ودعت "النجار" في بيان صحفي، المستشفى إلى اختيار ثلاث فتيات ممن تتناسب حالتهن الصحية، وبشكل عشوائي لتجميلهن.



وأوضحت انها سعيدة بتلك الخطوة، ومن المقرر الاستمرار عليها خلال الفترة القادمة، لتجميل مصارعات المرض الخبيث بشكل مجاني ودون مقابل.