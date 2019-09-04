أشياء في سيارات النساء لا يتخيل الرجال وجودها

لسيارات النساء حالة خاصة تمتاز بها عن سيارات الرجال، حيث يحتفظن بسياراتهن بأشياء فريدة للاستعانة بها في بعض الحيل سواء لتنظيف السيارة أو للرحلات الطويلة أو للأحداث المفاجئة، وهو ما عرضه موقع Bright Side.



ونشر الموقع قائمة بعدد من الأشياء غير المتوقعة يحتفظ بهم النساء في سياراتهن، ومنها "معجون الأسنان" حيث يستعملونه من أجل إزالة اللون الأصفر الذي يغطي أضواء السيارة الأمامية وتنظيفه بشكل أفضل من أي شيء آخر.



"طلاء الأظافر" هو أحد الأشياء الغريبة التي تحتفظ بها النساء، لعلاج أي تصدع أو خدوش على الزجاج الأمامي وإطارات السيارات، ومنعه من التزايد، حتى تتمكن من الوصول إلى وجهتك بأمان، بجانب "الشفاط" الذي يساعد في إزالة أي انحناء أو تقوس بجسم السيارة لتعود جديدة مرة أخرى.



كما يحتفظن أيضا بـ"معقم اليدين"، الذي يمكن استخدامه لفتح قفل متجمد، بالإضافة إلى "بلسم الشعر" تستعمله أحيانا بعض النساء لإزالة قطرات المياه المتسخة على زجاج السيارة، بدلا من تنظيفها بمواد باهظة، بجانب "مشبك الغسيل" حيث يضعن عليه نوع من "البرفيوم" ثم تثبيته في فتحتات التهوية، لنشر رائحتهن المفضلة بالسيارة.