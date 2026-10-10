شهود لـ فرانس برس: تعرض مطار الملك خالد بالرياض لهجوم جديد.. إخلاء المنطقة وتعليق الرحلات الجوية

أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس، بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم جديد، ما أدى إلى إخلاء المنطقة وتعليق الرحلات الجوية، وفقًا لتقارير متداولة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت، الخميس الماضي، مقتل ثلاثة أشخاص جراء هجوم استهدف المطار، وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا تنفيذ عمليات إخلاء.

وكانت الصفحة الرسمية للمطار على منصة "إكس" نشرت تنويها، السبت، قالت فيه: "نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار".