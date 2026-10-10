حادث جوي في إيطاليا.. اصطدام طائرتين وتحطم إحداهما وإصابة طيار

شهدت مقاطعة مودينا شمال إيطاليا، اليوم السبت، حادثًا جويًا بعد اصطدام طائرتين خفيفتين للغاية في الجو، ما أسفر عن إصابة أحد الطيارين وتحطم إحدى الطائرتين على الأرض، وفقًا لوكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن التصادم وقع في مطار مخصص للطائرات الخفيفة بمدينة ساسولو، التابعة لمقاطعة مودينا، وسط استنفار فرق الإنقاذ للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأضافت التقارير أن إحدى الطائرتين تمكنت من تنفيذ هبوط اضطراري، ونجا قائدها دون إصابات، بينما تحطمت الطائرة الأخرى على الأرض، ما أدى إلى إصابة قائدها.

وعلى الفور، جرى إرسال فرق الإطفاء وطائرة هليكوبتر طبية إلى موقع الحادث، لتقديم المساعدة والتعامل مع آثار التصادم.

وتباشر السلطات الإيطالية التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسباب اصطدام الطائرتين أثناء تحليقهما، وتحديد الظروف التي أدت إلى وقوعه.