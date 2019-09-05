ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التسبيح باليد اليسرى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
التسبيح باليد اليسرى
التسبيح باليد اليسرى
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "هل التسبيح على أصابع اليد اليمنى جائز فقط دون اليد اليسرى؟ وما هو نص الشرع والأحاديث المؤيدة لذلك؟

أجابت الإفتاء في فتوى لها، أن الأصل في اليد اليسرى في الوضع اللغوي أنها لمعاونة اليد اليمنى، وكل أمر في القرآن والسنة بالتسبيح إنما ورد على سبيل الإطلاق، ولم يرد ما يمنع التسبيح باليد اليسرى، ولا ما يخصص اليد اليمنى، بل ورد استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدَه اليسرى في بعض العبادات.

وأضاف أن اليدين وسيلة لضبط العدِّ؛ فيحصل العد باليمنى، ويحصل باليسرى، ويحصل بهما معًا، والأمر في ذلك واسع، وليس لأحد أن ينكر فيه على أحد، مع استحباب البدء باليمنى؛ لأن السنة حثت على التيامن.

ترشيحاتنا

يغسلون أيديهم بأحواض معينة.. رئيس شعبة المجوهرات يكشف أسرار المهنة ..فيديو

مرتضى منصور يعلن وصول ملابس الزمالك الجديدة

سعر الدولار اليوم 5 -9-2019 وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.. فيديو

فيديوجراف| تعرف على غرامات مترو الأنفاق

القبض على امرأة في المطار بتهمة تهريب رضيعة داخل حقيبة السفر

اليوم.. بدء صرف المعاشات المحولة على البريد وبنك ناصر الاجتماعي

شاهد.. صورة محمد صلاح مع زوجة مسؤول فى برشلونة تثير الجدل حول رحيله من ليفربول

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

بناخد فلوس شغلنا على داير مليم.. والد الفنان محمد على يكشف تحول شخصية ابنه وسر أصدقاء السوء.. فيديو

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام