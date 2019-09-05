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رياضة

انتقال حر.. باسم مرسي ينضم إلى صفوف الإنتاج الحربي موسمين

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
باسم مرسي
باسم مرسي
حسام الحارتي
انضم باسم مرسي لاعب الزمالك إلى صفوف الإنتاج الحربي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصدر خاص أن باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك وقع على عقود انضمامه للإنتاج الحربي منذ قليل في حضور وكيله وأشرف عامر رئيس النادي.

وقام مدير الكرة بالفريق الأول الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بضم باسم مرسي عقب عدم قيده في صفوف الفريق أو الإعارات بنادي الزمالك.

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