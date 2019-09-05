تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

كشف احمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأول السابق، عن رأيه بـ رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي.





وأكد احمد ناجى ، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن التعاقد مع فايلر كان يشوبه بعض التسرع، مشددًا على أن الأهلي كان له وجهة نظر في اختياره، متمنيًا له التوفيق مع الفريق.





وعلق احمد ناجى ، على التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي عكس السائد في النادي منذ فترة وهو وجود مدرب حراس مرمى مصري، مؤكدًا أن طارق سليمان مدرب رائع، وكان يجب أن يبقى مع الفريق؛ خاصة في ظل تألق حارس مرمى الفريق معه.





وكان الأهلي أعلن صباح السبت الماضي، التعاقد مع رينيه فايلر؛ لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفًا لـ مارتن لاساراتي.