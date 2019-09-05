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اقتصاد

713 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5-9-2019

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 5-9-2019 بقيمة جنيه واحد فى الأسواق، بعد صعود الأسعار مساء أمس الأربعاء، وسجل عيار 18، 612 جنيها للجرام، وعيار 21، 713 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24، 815 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5704 جنيهات.

وارتفعت أوقية الذهب مسجلة 1554 دولارا فى التعاملات الفورية بزيادة أكثر من 10 دولارات، مساء أمس الأربعاء، الأمر الذى أثر على سعر الذهب فى مصر، وأدى إلى حدوث تحرك فى الأسعار.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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