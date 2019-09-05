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أحمد مجدي: مبادرة الرئيس لمواجهة فقدان السمع مهمة جدا ومفرحة.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:45 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فقدان السمع مهمة جدًا ومفرحة، لافتًا إلى أن المبادرة التفت لمعاناة الأسر خلال فترة المرض مع أبنائهم.

وتابع أحمد مجدي خلال تقديمه لحلقة اليوم الأربعاء من ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحملات المتكررة للكشف المبكر عن الامراض هامة جدًا، لأن اكتشاف المرض المبكر يقضي عليه بنسبة 90%.

وأوضح أحمد مجدي أن الدولة اهتمت في الفترة الاخيرة بصحة المواطنين من خلال طرح عدة مبادرات فى مجال الصحة، مضيفًا أن مبادرات الكشف المبكر المختلفة اهتمت بكافة الجوانب الصحية للمواطنين.

وأكد أحمد مجدي أن اجراء فحص السمع مجانًا فى كافة الوحدات الصحية فى كل محافظات مصر.

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