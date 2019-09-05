ماكينة رى تتسبب فى مصرع طالب بالدقهلية

لقى طالب مصرعه خلال استحمامه بجوار ماكينة رى اصطدم بها.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى ميت سلسيل، بوصول احمد السيد محمد ١٣ عاما.. مقيم ميت سلسيل جثة هامدة بسبب اصطدامه بماكينه رى خلال استحمامه.



وأفاد عمه سامى السيد أن نجل شقيقه كان يقوم بالاستحمام بحوار ماكينة رى بأرض زراعية واصطدم بها وأصابته بنزيف فى المخ مما أدى لمصرعه.



وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة.