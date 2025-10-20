قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال خطيرة
وضع حوافز لإنشاء مراكز بيانات ذكية لتخزين وإدارة بيانات المحافظات.. تفاصيل
وزير قطاع الأعماع العام: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج
الصحة العالمية: نركز على إجلاء المصابين والمرضى في مستشفيات غزة
الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات
رغم انتهاء المهلة .. بنتايك يؤجل الشكوى ضد الزمالك
الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الأوقاف لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وسير العمل الدعوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كلوب يكشف: محمد صلاح أقنعني بضم جوتا.. وخلافي معه كان لحظة وانتهت

منتصر الرفاعي

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، عن الدور الكبير الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح في إقناعه بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، مؤكدًا أن صلاح كان حاسمًا في إتمام هذه الصفقة التي عززت هجوم "الريدز".

وقال كلوب خلال ظهوره في بودكاست The Diary of a CEO:"محمد صلاح هو من أقنعني بضم جوتا وعندما رحل جلست صامتًا دون أن أنطق بكلمة واحدة".

 

حقيقة الخلاف مع محمد صلاح

وفي رده على شائعات توتر العلاقة مع محمد صلاح، أوضح كلوب أن ما حدث بينهما لم يتجاوز حدود الموقف العابر داخل الملعب، مؤكدًا أن علاقتهما لا تزال قوية.

وقال:"أتذكر أنني تشاجرت مع صلاح خلال مباراة أمام وست هام يونايتد، وفي اليوم التالي تحدثنا، وانتهى كل شيء، هذه الأمور يتم تضخيمها في الإعلام، لكنها لحظات طبيعية في كرة القدم، وعلاقتي بصلاح رائعة جدًا".

 

وتطرق كلوب للحديث عن السبب وراء رفضه تدريب مانشستر يونايتد قبل توليه قيادة ليفربول، مشيرًا إلى أن المشروع لم يكن مناسبًا لفلسفته التدريبية.

وأوضح:"قالوا لي في الاجتماعات سنجلب لك كل اللاعبين الذين تريدهم كنت أفكر وقتها هذا ليس نوع المشروع الذي أريده".


وأضاف:"لم أرغب في إعادة بول بوجبا أو كريستيانو رونالدو، لأن ذلك لم يكن ليساعد في بناء فريق حقيقي، فكرتهم كانت قائمة فقط على ضم نجوم، دون هوية واضحة لكرة القدم ثم جاءني مشروع ليفربول، وكان مختلفًا تمامًا".

هل يعود كلوب لتدريب ليفربول؟

وحول إمكانية عودته لتدريب ليفربول مستقبلًا، لم يستبعد كلوب الأمر تمامًا، لكنه أوضح أنه مستمتع بحياته الحالية بعيدًا عن ضغوط التدريب.

واختتم حديثه قائلًا:"قلت من قبل إنني لن أدرب أي فريق إنجليزي مرة أخرى، وهذا يعني نظريًا أن العودة إلى ليفربول قد تكون ممكنة لا أعلم، أنا سعيد بما أفعله حاليًا، ولا أفتقد التدريب".

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

أبل تؤجل إطلاق هاتف iPhone Fold .. ما القصة؟

بتصميم مذهل .. إطلاق هاتف Nuu B40 في الأسواق العالمية

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

