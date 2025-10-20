كلوب يكشف: محمد صلاح أقنعني بضم جوتا.. وخلافي معه كان لحظة وانتهت

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، عن الدور الكبير الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح في إقناعه بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، مؤكدًا أن صلاح كان حاسمًا في إتمام هذه الصفقة التي عززت هجوم "الريدز".

وقال كلوب خلال ظهوره في بودكاست The Diary of a CEO:"محمد صلاح هو من أقنعني بضم جوتا وعندما رحل جلست صامتًا دون أن أنطق بكلمة واحدة".

حقيقة الخلاف مع محمد صلاح

وفي رده على شائعات توتر العلاقة مع محمد صلاح، أوضح كلوب أن ما حدث بينهما لم يتجاوز حدود الموقف العابر داخل الملعب، مؤكدًا أن علاقتهما لا تزال قوية.

وقال:"أتذكر أنني تشاجرت مع صلاح خلال مباراة أمام وست هام يونايتد، وفي اليوم التالي تحدثنا، وانتهى كل شيء، هذه الأمور يتم تضخيمها في الإعلام، لكنها لحظات طبيعية في كرة القدم، وعلاقتي بصلاح رائعة جدًا".

وتطرق كلوب للحديث عن السبب وراء رفضه تدريب مانشستر يونايتد قبل توليه قيادة ليفربول، مشيرًا إلى أن المشروع لم يكن مناسبًا لفلسفته التدريبية.

وأوضح:"قالوا لي في الاجتماعات سنجلب لك كل اللاعبين الذين تريدهم كنت أفكر وقتها هذا ليس نوع المشروع الذي أريده".



وأضاف:"لم أرغب في إعادة بول بوجبا أو كريستيانو رونالدو، لأن ذلك لم يكن ليساعد في بناء فريق حقيقي، فكرتهم كانت قائمة فقط على ضم نجوم، دون هوية واضحة لكرة القدم ثم جاءني مشروع ليفربول، وكان مختلفًا تمامًا".

هل يعود كلوب لتدريب ليفربول؟

وحول إمكانية عودته لتدريب ليفربول مستقبلًا، لم يستبعد كلوب الأمر تمامًا، لكنه أوضح أنه مستمتع بحياته الحالية بعيدًا عن ضغوط التدريب.

واختتم حديثه قائلًا:"قلت من قبل إنني لن أدرب أي فريق إنجليزي مرة أخرى، وهذا يعني نظريًا أن العودة إلى ليفربول قد تكون ممكنة لا أعلم، أنا سعيد بما أفعله حاليًا، ولا أفتقد التدريب".