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حوادث

الجنايات تستمع لمرافعة الدفاع في آخر جلسات قضية أنصار بيت المقدس

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد رئيس محكمة الجنايات
أحمد مهدي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس".

وكان رئيس المحكمة قرر اعادة فتح باب المرافعة في جلسة الاحد الماضي، وحدد ٤ جلسات تنتهي اليوم الخميس على ان يتم حجز القضية للحكم في هذه الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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